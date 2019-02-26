Во время медосмотра в Узбекистане прогремел взрыв, пострадали 22 школьника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Узбекистане во время медосмотра учащихся в городской больнице Андижана произошел взрыв котла. В результате взрыва пострадали 18 школьников и 4 учителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Узбекистан.
"26 февраля примерно в 10:30 в помещении котельной Центральной поликлиники при Андижанском городском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность котлового оборудования.
В результате аварии пострадали ученики общеобразовательной школы №4 г. Андижана, проходивших ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. 18 учащихся 9 класса и 4 учителя, которые их сопровождали, получили легкие ранения, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что двум пострадавшим ученикам, понадобилось оказать оперативную помощь, их состояние удовлетворительное.
Для изучения причин взрыва и оказания помощи была сформирована спецкомиссия.
Напомним, более 20 человек погибли в результате взрыва мины в провинции Сирии.