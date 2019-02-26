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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15741 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119567 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122470 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124263 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122441 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во время медосмотра в Узбекистане прогремел взрыв, пострадали 22 школьника

Во время медосмотра в Узбекистане прогремел взрыв, пострадали 22 школьника

Киев  •  УНН

 • 10153 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Узбекистане во время медосмотра учащихся в городской больнице Андижана произошел взрыв котла. В результате взрыва пострадали 18 школьников и 4 учителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Узбекистан.

"26 февраля примерно в 10:30 в помещении котельной Центральной поликлиники при Андижанском городском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность котлового оборудования.

В результате аварии пострадали ученики общеобразовательной школы №4 г. Андижана, проходивших ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. 18 учащихся 9 класса и 4 учителя, которые их сопровождали, получили легкие ранения, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двум пострадавшим ученикам, понадобилось оказать оперативную помощь, их состояние удовлетворительное.

Для изучения причин взрыва и оказания помощи была сформирована спецкомиссия.

Напомним, более 20 человек погибли в результате взрыва мины в провинции Сирии.

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