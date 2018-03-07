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Під час ліквідації пожежі в ужгородському гуртожитку евакуювали 23 осіб

Під час ліквідації пожежі в ужгородському гуртожитку евакуювали 23 осіб

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 березня. УНН. Пожежу в гуртожитку Ужгородського торгово-економічного коледжу Київського національного торгово-економічного університету ліквідували. Як повідомила УНН речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, до гасіння залучались 26 рятувальників та 8 одиниць техніки.

“По прибуттю з’ясувалось, що осередком займання стала одна з кімнат на останньому поверсі шестиповерхової будівлі. Через щільну задимленість вогнеборцями було евакуйовано 23 мешканців гуртожитку. Об 11:15 пожежу було локалізовано та об 11:56 повністю ліквідовано. У результаті знищено домашнє майно, що знаходилося в кімнаті та перекриття будівлі на площі 95 квадратних метрів. Загиблих та травмованих на пожежі немає”, — розповіла Н.Батир.

Через пожежу в кімнаті на останньому поверсі гуртожитку у стелі утворилася наскрізна діра у даху будівлі.

Причину та обставини займання з′ясовують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді сталась пожежа в гуртожитку торговельно-економічного коледжу.

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