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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36428 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52330 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55885 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101640 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 92379 просмотра

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Во время ликвидации пожара в ужгородском общежитии эвакуировали 23 человек

Во время ликвидации пожара в ужгородском общежитии эвакуировали 23 человек

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Пожар в общежитии Ужгородского торгово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета ликвидировали. Как сообщила УНН пресс-секретарь управления ГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр, к тушению привлекались 26 спасателей и 8 единиц техники, было эвакуировано 23 человек.

"По прибытию выяснилось, что очагом возгорания стала одна из комнат на последнем этаже шестиэтажного здания. Из-за плотной задымленности пожарными были эвакуированы 23 жильцов общежития. В 11:15 пожар был локализован и о 11:56 полностью ликвидирован. В результате уничтожено домашнее имущество, находившееся в комнате, и перекрытия здания на площади 95 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет", - рассказала Н.Батыр.

Из-за пожара в комнате на последнем этаже общежития в потолке образовалась сквозная дыра в крыше здания.

Причину и обстоятельства возгорания выясняют правоохранители.

Как сообщал УНН, в Ужгороде произошел пожар в общежитии торгово-экономического колледжа.

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