Во время ликвидации пожара в ужгородском общежитии эвакуировали 23 человек
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 марта. УНН. Пожар в общежитии Ужгородского торгово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета ликвидировали. Как сообщила УНН пресс-секретарь управления ГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр, к тушению привлекались 26 спасателей и 8 единиц техники, было эвакуировано 23 человек.
"По прибытию выяснилось, что очагом возгорания стала одна из комнат на последнем этаже шестиэтажного здания. Из-за плотной задымленности пожарными были эвакуированы 23 жильцов общежития. В 11:15 пожар был локализован и о 11:56 полностью ликвидирован. В результате уничтожено домашнее имущество, находившееся в комнате, и перекрытия здания на площади 95 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет", - рассказала Н.Батыр.
Из-за пожара в комнате на последнем этаже общежития в потолке образовалась сквозная дыра в крыше здания.
Причину и обстоятельства возгорания выясняют правоохранители.
Как сообщал УНН, в Ужгороде произошел пожар в общежитии торгово-экономического колледжа.