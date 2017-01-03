Під час ліквідації пожежі у Львові постраждали двоє рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під час ліквідації пожежі на заводі у Львові постраждали двоє рятувальників. Про це у коментарі УНН повідомив Начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев.
“Постраждали двоє наших рятувальників, один з опіком вуха першої ступені (легкої), перебуває в лікарні, а інший вже допущений до чергування, повернувся в підрозділ після обстеження медиками”, — повідомив В.Туровцев.
Також він зазначив, що наразі пожежу вже майже ліквідовано та проводиться перевірка приміщень.
“Відкритих осередків пожежі вже немає, пожежу практично вже ліквідовано, наразі проводиться перевірка всіх приміщень і їхнє обстеження. Горіння вже немає”, — додав В.Туровцев.
Як повідомляв УНН, рятувальники локалізували пожежу на заводі у Львові.