Під час ліквідації пожежі у Львові постраждали двоє рятувальників

“Постраждали двоє наших рятувальників, один з опіком вуха першої ступені (легкої), перебуває в лікарні, а інший вже допущений до чергування, повернувся в підрозділ після обстеження медиками”, — повідомив В.Туровцев.

Також він зазначив, що наразі пожежу вже майже ліквідовано та проводиться перевірка приміщень.

“Відкритих осередків пожежі вже немає, пожежу практично вже ліквідовано, наразі проводиться перевірка всіх приміщень і їхнє обстеження. Горіння вже немає”, — додав В.Туровцев.

Як повідомляв УНН, рятувальники локалізували пожежу на заводі у Львові.