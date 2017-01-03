Во время ликвидации пожара во Львове пострадали двое спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во время ликвидации пожара на заводе во Львове пострадали двое спасателей. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.
"Пострадали двое наших спасателей, один с ожогом уха первой степени (легкой), находится в больнице, а другой уже допущен к дежурству, вернулся в подразделение после обследования медиками", - сообщил В.Туровцев.
Также он отметил, что сейчас пожар уже почти ликвидирован и проводится проверка помещений.
"Открытых очагов пожара уже нет, пожар практически уже ликвидировали, проводится проверка всех помещений и их обследование. Горения уже нет", - добавил В.Туровцев.
Как сообщал УНН, спасатели локализовали пожар на заводе во Львове.