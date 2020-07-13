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Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина

Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час падіння літака Ан-2 у Нижньогородській області, що в РФ, загинула одна людина та ще одна постраждала. Про це пише російське держінформагентство "ТАСС", передає УНН.

“О 04:10 надійшло повідомлення про падіння літака Ан-2 — „кукурузника“. Під час події одна людина загинула і одна постраждала, вона була госпіталізована. Всього в літаку знаходилися двоє людей”, — цитує агентство рятувальну службу регіону.

Зазначається, що подія сталась в Большеболдінському районі області.

На місці працюють служби екстреного реагування.

Нагадаємо, в Ірані назвали додаткові причини авіакатастрофи літака МАУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна відреагувала на позов Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ через катастрофу MH17

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