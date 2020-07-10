Україна відреагувала на позов Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ через катастрофу MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін привітав рішення Королівства Нідерландів стосовно подачі позову проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вітаємо рішення Королівства Нідерландів стосовно звернення до ЄСПЛ проти Російської Федерації у зв’язку зі збиттям літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17. Королівство Нідерландів виступає від імені 298 жертв катастрофи”, — написав Єнін.
Також він наголосив, що злочини мають бути покарані.
На цю інформацію також відреагувала ексзаступник глави МЗС Олена Зеркаль.
"Нарешті після двох років безрезультатних переговорів, уряд Нідерландів сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) із звинуваченням Росії у знищенні рейсу MH17.
Разом із заявою Нідерланди надали всю наявну в них інформацію щодо ролі РФ у збитті MH17.
І хоча переговори з РФ у тристоронньому форматі (Нідерланди, Австралія) продовжуються, це ще один цвях. Коло неминуче звужується і відповідальність неминуча. Таке не забувається!" - написала вона.
Нагадаємо, уряд Нідерландів вирішив подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році.