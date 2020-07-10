Україна відреагувала на позов Нідерландів до ЄСПЛ проти РФ через катастрофу MH17

КИЇВ. 10 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін привітав рішення Королівства Нідерландів стосовно подачі позову проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.