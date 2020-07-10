Украина отреагировала на иск Нидерландов в ЕСПЧ против РФ в связи с катастрофой MH17

КИЕВ. 10 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин приветствовал решение Королевства Нидерландов относительно подачи иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.