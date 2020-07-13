Во время катастрофы самолета Ан-2 в РФ погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. При падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, что в РФ, погиб один человек и еще один пострадал. Об этом пишет российское госинформагентство "ТАСС", передает УНН.
“В 04:10 поступило сообщение о падении самолета Ан-2 — „кукурузника“. Во время происшествия один человек погиб и один пострадал, он был госпитализирован. Всего в самолете находились два человека”, — цитирует агентство спасательную службу региона.
Отмечается, что происшествие произошло в Большеболдинском районе области.
На месте работают службы экстренного реагирования.
Напомним, в Иране назвали дополнительные причины авиакатастрофы самолета МАУ.
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