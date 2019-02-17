На Львівщині від пожежі врятували двох дітей

За даними ДСНС області, пожежа сталась в селі Добротвір Кам’янка-Бузького району в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, уся сходова клітка будинку була задимлена.

Мешканці будинку, які змогли самостійно покинути свої помешкання, повідомили, що на другому поверсі в квартирі перебувають люди – родина з чотирьох осіб, двоє з яких – діти.

Рятувальники по висувній драбині піднялись у вікно другого поверху, винесли дітей на свіже повітря та передали медикам. Їхніх батька та матір та ще одного мешканця пожежники вивели із задимленого будинку по сходовій клітині.

О 15:50 пожежу локалізували, та о 16:09 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі знищені речі домашнього вжитку на площі 8 кв. м.

У ліквідації пожежі взяли участь 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, на Донеччині у селі Новоселидове Мар'їнського району Донецької області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб.