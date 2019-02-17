Во Львовской области от пожара спасли двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Пожарные спасли двух детей из горящего дома в селе Доротвир во Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации Государственной службы чрезвічайных ситуаций во Львовской области, передает УНН.
По данным ГСЧС области, пожар произошел в селе Добротвор Каменка-Бугского района в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных к месту вызова, вся лестничная клетка дома была задымленная.
Жители дома, которые смогли самостоятельно покинуть свои дома, сообщили, что на втором этаже в квартире находятся люди - семья из четырех человек, двое из которых - дети.
Спасатели по выдвижной лестнице поднялись в окно второго этажа, вынесли детей на свежий воздух и передали медикам. Их отца и мать и еще одного жителя пожарные вывели из задымленного дома по лестничной клетке.
В 15:50 пожар был локализован, и в 16:09 полностью ликвидирован. В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода на площади 8 кв. м.
В ликвидации пожара приняли участие 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Донецкой области в селе Новоселидове Марьинского района Донецкой области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.