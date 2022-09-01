Під час евакуації з "Азовсталі" Червоний Хрест зібрав дані близько 1,8 тисячі захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Під час евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Міжнародний комітет Червоного Хреста зібрав особисті дані близько 1800 українських захисників. Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент УНН.
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“Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити”, – сказав Мардіні.
Деталі
Генеральний директор МКЧХ зазначив, що поза публічним простором організація підіймає зі сторонами різні питання і робить це у прямий та безкомпромісний спосіб.
“Згідно з нашим мандатом та методами роботи, ми робимо все це у двосторонній та конфіденційний спосіб. Результат цієї роботи не завжди є очевидним, а зміни можуть займати певний час. Наша конфіденційність не є безумовною. Ми робимо публічні заяви у випадках, коли двостороння співпраця не дає результатів і коли ми вважаємо, що це буде на користь людям., що постраждали від цієї війни”, – пояснив Мардіні.
Доповнення
Роберт Мардіні також повідомив, що за весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну Міжнародний комітет Червоного Хреста зміг відвідати лише декілька сотень військовополонених з обох сторін.