Під час евакуації з "Азовсталі" Червоний Хрест зібрав дані близько 1,8 тисячі захисників

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“Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 людей, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити”, – сказав Мардіні.

Деталі

Генеральний директор МКЧХ зазначив, що поза публічним простором організація підіймає зі сторонами різні питання і робить це у прямий та безкомпромісний спосіб.

“Згідно з нашим мандатом та методами роботи, ми робимо все це у двосторонній та конфіденційний спосіб. Результат цієї роботи не завжди є очевидним, а зміни можуть займати певний час. Наша конфіденційність не є безумовною. Ми робимо публічні заяви у випадках, коли двостороння співпраця не дає результатів і коли ми вважаємо, що це буде на користь людям., що постраждали від цієї війни”, – пояснив Мардіні.

Доповнення

Роберт Мардіні також повідомив, що за весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну Міжнародний комітет Червоного Хреста зміг відвідати лише декілька сотень військовополонених з обох сторін.