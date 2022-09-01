Во время эвакуации из "Азовстали" Красный Крест собрал данные около 1,8 тысячи защитников

Цитата

“Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать”, – сказал Мардини.

Детали

Генеральный директор МККК отметил, что вне публичного пространства организация поднимает со сторонами разные вопросы и делает это прямым и бескомпромиссным способом.

“Согласно нашему мандату и методам работы, мы делаем все это двусторонним и конфиденциальным способом. Результат этой работы не всегда очевиден, а изменения могут занимать определенное время. Наша конфиденциальность не является безусловной. Мы делаем публичные заявления в случаях, когда двустороннее сотрудничество не дает результатов и когда мы считаем, что это будет на пользу людям, пострадавшим от этой войны”, – объяснил Мардини.

Дополнение

Роберт Мардини также сообщил, что за все время полномасштабного вторжения россии в Украину Международный комитет Красного Креста смог посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон.