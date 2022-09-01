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МКЧХ відвідав лише декілька сотень військовополонених з обох сторін

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. За весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну Міжнародний комітет Червоного Хреста зміг відвідати лише декілька сотень військовополонених з обох сторін. Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.

МКЧХ відвідав лише декілька сотень військовополонених з обох сторін

Цитата

“На цей час нам вдалося відвідати лише декілька сотень військовополонених по обидва боки. Але ми знаємо, що є ще тисячі інших полонених, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступ до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов’язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями”, – заявив Мардіні.

Деталі

Генеральний директор МКЧХ додав, що організація сприяла безпечному виходу комбатантів з території заводу “Азовсталь”.

“Враховуючи, що вони (українські захисники – ред.) в той час були військовополоненими в руках росіян, ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їхнє відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук ворога, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей”, – наголосив Мардіні.

Доповнення

Генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні також заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже місяць не може отримати доступ до місця загибелі українських захисників у слідчому ізоляторі в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині, проте намагається туди потрапити.

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