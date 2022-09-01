МККК посетил лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон

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“На сегодня нам удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон. Но мы знаем, что есть еще тысячи других пленных, доступа к которым у нас еще нет. Мы продолжим требовать доступ ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям”, – заявил Мардини.

Детали

Генеральный директор МККК добавил, что организация способствовала безопасному выходу комбатантов с территории завода “Азовсталь”.

“Учитывая, что они (украинские защитники – ред.) в то время были военнопленными в руках россиян, мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки врага, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей”, – подчеркнул Мардини.

Дополнение

Генеральный директор МККК Роберт Мардини также заявил, что Международный комитет Красного Креста уже месяц не может получить доступ к месту гибели украинских защитников в следственном изоляторе во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, однако пытается туда попасть.