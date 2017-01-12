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Під час бунту в Лук'янівському СІЗО один із затриманих відрізав собі вухо

Під час бунту в Лук'янівському СІЗО один із затриманих відрізав собі вухо

Київ • УНН

 • 12160 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Сьогодні під час чергового слухання у справі роти “Торнадо”, один з колишніх бійців цієї роти М.Глібов під час своїх свідчень, фактично визнав, що у них в підвалі в роті були 5 потерпілих у справі, які там незаконно утримувалися.

Він постійно плутався у своїх свідченнях, чим викликав насмішки присутніх на слуханні.

Р.Онищенко в кінці почав його ображати і тиснути на М.Глібова. Після цього останній відмовився давати свідчення.

Також після завершення процесу Р.Онищенко почав погрожувати фізичною розправою М.Глібову за погані свідчення.

Зазначимо, що М.Глібову була надана перша медична допомога — вухо пришили.

Як повідомляв УНН, у Лук’янівському СІЗО заарештовані “торнадівці” напали на охорону. Про це повідомив волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook.

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