Під час бунту в Лук'янівському СІЗО один із затриманих відрізав собі вухо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час бунту в Лук’янівському СІЗО один із колишніх бійців цієї роти “Торнадо” Максим Глібов відрізав собі вухо. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Сьогодні під час чергового слухання у справі роти “Торнадо”, один з колишніх бійців цієї роти М.Глібов під час своїх свідчень, фактично визнав, що у них в підвалі в роті були 5 потерпілих у справі, які там незаконно утримувалися.
Він постійно плутався у своїх свідченнях, чим викликав насмішки присутніх на слуханні.
Р.Онищенко в кінці почав його ображати і тиснути на М.Глібова. Після цього останній відмовився давати свідчення.
Також після завершення процесу Р.Онищенко почав погрожувати фізичною розправою М.Глібову за погані свідчення.
Зазначимо, що М.Глібову була надана перша медична допомога — вухо пришили.
Як повідомляв УНН, у Лук’янівському СІЗО заарештовані “торнадівці” напали на охорону. Про це повідомив волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook.