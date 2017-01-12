Во время бунта в СИЗО один из задержанных отрезал себе ухо
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Во время бунта в СИЗО один из бывших бойцов этой роты "Торнадо" Максим Глебов отрезал себе ухо. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Сегодня во время очередного слушания по делу роты "Торнадо", один из бывших бойцов этой роты М.Глебов во время своих показаний, фактически признал, что у них в подвале в роте были 5 потерпевших по делу, которые там незаконно удерживались.
Он постоянно путался в своих показаниях, чем вызвал насмешки присутствующих на слушании.
Р.Онищенко в конце начал его оскорблять и давить на М.Глебова. После этого последний отказался давать показания.
Также после завершения процесса Р.Онищенко начал угрожать физической расправой М.Глебову за плохие показания.
Отметим, что М.Глебову была оказана первая медицинская помощь - ухо пришили.
Как сообщал УНН, в Лукьяновском СИЗО арестованные "торнадовцы" напали на охрану. Об этом сообщил волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.