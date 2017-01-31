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Під час боїв в Авдіївці загинуло 10 бойовиків - розвідка

Під час боїв в Авдіївці загинуло 10 бойовиків - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Під Авдіївкою внаслідок бойових дій загинуло 10 бойовиків, ще 25 отримали поранення. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“Найбільш загостреною залишається ситуація в районі промислової зони АВДІЇВКА. Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбитими — 10 та пораненими — 25 військовослужбовців зі складу 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суттєві втрати у підрозділах та частинах 1-го АК ЗС РФ змушують командування корпусу вживати заходів, спрямованих на поповнення некомплекту особового складу

"Командуванням 1-го АК ЗС РФ прийнято рішення, щодо прийому на службу осіб, які мають травми та каліцтва, що не заважають виконанню завдань під час бойових дій", - повідомили у розвідці.

Також повідомляється, що 30 січня ц.р. до Донецької клінічної лікарні ім.Калініна надійшла вказівка командування російсько-окупаційних військ терміново виписати хворих військовослужбовців, які були госпіталізовані минулого тижня.

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