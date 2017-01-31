Во время боев в Авдеевке погибли 10 боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Под Авдеевкой в результате боевых действий погибли 10 боевиков, еще 25 получили ранения. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Наиболее острой остается ситуация в районе промышленной зоны Авдеевки. В результате ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих из состава 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери в подразделениях и частях 1-го АК ВС РФ заставляют командование корпуса принимать меры, направленные на пополнение некомплекта личного состава
"Командование 1-го АК ВС РФ приняло решение относительно приема на службу лиц, имеющих травмы и увечья, которые не мешают выполнению задач во время боевых действий", - сообщили в разведке.
Также сообщается, что 30 января т.г. в Донецкую клиническую больницу Калинина поступило указание командования российско-оккупационных войск срочно выписать больных военнослужащих, которые были госпитализированы на прошлой неделе.