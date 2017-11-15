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Під час аварії літака в РФ вижила дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Літак L-410, що летів з Хабаровська, при заході на посадку в аеропорту Нелькан, врізався в землю, за попередніми даними, вижила дитина. Про повідомило РІА Новини джерело в рятувальних службах регіону, передає УНН.

"При заході на посадку зіткнувся з землею пасажирський L-410 в аеропорту Нелькан. Летів з Хабаровська", - сказало джерело.

Він додав, що на борту було п'ять пасажирів і два пілоти.

"Є дані про дитину, яка вижила", - зазначив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, літак Let L-410 зник з радарів в Хабаровському краї (Росія) в районі населеного пункту Нелькан, на борту перебували 7 осіб.

 

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