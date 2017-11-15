При крушении самолета в РФ выжил ребенок

"При заходе на посадку столкнулся с землей пассажирский L-410 в аэропорту Нелькан. Летел из Хабаровска", — сказал источник.

Он добавил, что на борту было пять пассажиров и два пилота.

"Есть данные по выжившему ребенку", — отметил собеседник агентства.

Напомним, самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае (Россия) в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек.