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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 23835 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 42561 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 52777 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57068 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 51018 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 94091 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100216 просмотра

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При крушении самолета в РФ выжил ребенок

При крушении самолета в РФ выжил ребенок

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Самолет L-410, летевший из Хабаровска, при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, врезался в землю, по предварительным данным, выжил ребенок. Об сообщил РИА Новости источник в спасательных службах региона, передает УНН.

"При заходе на посадку столкнулся с землей пассажирский L-410 в аэропорту Нелькан. Летел из Хабаровска", — сказал источник.

Он добавил, что на борту было пять пассажиров и два пилота.

"Есть данные по выжившему ребенку", — отметил собеседник агентства.

Напомним, самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае (Россия) в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек.

 

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