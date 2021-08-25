Під будівлею Одеської ОДА ялина впала на автомобіль, припаркований з порушеннями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Автомобіль Range Rover постраждав у результаті падіння блакитної ялини біля будівлі Одеської облдержадміністрації на проспекті Шевченка. Як повідомляють Telegram-канали, інцидент стався 23 серпня.
За даними Telegram-каналів, машину купили в Києві в другій половині серпня. Після покупки власниця приїхала в Одесу на свята. Машина не застрахована.
Ялина, що впала, - одне з тих дерев, які планується знести біля будівлі ОДА. Цим питанням комунальники займаються з липня, вже знесено 6 дерев.
Відзначимо, що місце біля Одеської ОДА кілька років є притулком одеських стрітрейсерів і дрифтерів, які нерідко тут же демонструють прийоми дрифтової і швидкісної їзди і тут же паркуються у нічний час.