Під будівлею Одеської ОДА ялина впала на автомобіль, припаркований з порушеннями

За даними Telegram-каналів, машину купили в Києві в другій половині серпня. Після покупки власниця приїхала в Одесу на свята. Машина не застрахована.

Ялина, що впала, - одне з тих дерев, які планується знести біля будівлі ОДА. Цим питанням комунальники займаються з липня, вже знесено 6 дерев.

Відзначимо, що місце біля Одеської ОДА кілька років є притулком одеських стрітрейсерів і дрифтерів, які нерідко тут же демонструють прийоми дрифтової і швидкісної їзди і тут же паркуються у нічний час.