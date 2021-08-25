Под зданием Одесской ОГА ель упала на автомобиль, припаркованный с нарушениями

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Автомобиль Range Rover пострадал в результате падения голубой ели возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко. Как сообщают Telegram-каналы, инцидент произошел 23 августа.

По данным Telegram-каналов, машину купили в Киеве во второй половине августа. После покупки хозяйка приехала в Одессу на праздники. Машина не застрахована.

Упавшая ель – одна из тех деревьев, которые планируется снести возле здания ОГА. Этим вопросом коммунальщики занимаются с июля, уже снесено 6 деревьев.

Отметим, что место возле Одесской ОГА несколько лет является пристанищем одесских стритрейсеров и дрифтеров, которые нередко здесь же демонстрируют приемы дрифтовой и скоростной езды и здесь же паркуются в ночное время.

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