Під Білою Церквою збили ворожу ракету

Цитата

"Ввечері, 15 липня, Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету над територією Білоцерківського району. Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає", - повідомили у поліції.

Деталі

Поліцейські Київщини провели огляд місця події.

"Закликаємо громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття!" - наголосили правоохоронці.

Доповнення

Над Кременчуком на Полтавщині 15 липня збили російську ракету. Уламки від неї знайшли.