Під Білою Церквою збили ворожу ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У районі Білої Церкви у Київській області 15 липня ввечері збили ворожу ракету, повідомляє ГУНП в області, пише УНН.
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"Ввечері, 15 липня, Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету над територією Білоцерківського району. Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає", - повідомили у поліції.
Деталі
Поліцейські Київщини провели огляд місця події.
"Закликаємо громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття!" - наголосили правоохоронці.
Доповнення
Над Кременчуком на Полтавщині 15 липня збили російську ракету. Уламки від неї знайшли.