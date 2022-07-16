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Під Білою Церквою збили ворожу ракету

Під Білою Церквою збили ворожу ракету

Київ • УНН

 • 190288 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. У районі Білої Церкви у Київській області 15 липня ввечері збили ворожу ракету, повідомляє ГУНП в області, пише УНН.

Цитата

"Ввечері, 15 липня, Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету над територією Білоцерківського району. Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає", - повідомили у поліції.

Деталі

Поліцейські Київщини провели огляд місця події.

"Закликаємо громадян у разі повітряної тривоги негайно проходити в укриття!" - наголосили правоохоронці.

Доповнення

Над Кременчуком на Полтавщині 15 липня збили російську ракету. Уламки від неї знайшли.

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