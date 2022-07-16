Над Кременчуком збили російську ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Над Кременчуком на Полтавщині 15 липня збили російську ракету. Уламки від неї знайшли. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає", - написав Лунін у своєму Telegram-каналі.
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Ввечері 15 липня ЗМІ та соцмережі повідомляли про низку вибухів у місті Кременчук.
Лунін вказував, що інформації про влучання ракет у Кременчуці на вечір не було.