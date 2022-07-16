Над Кременчугом сбили российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Над Кременчугом в Полтавской области 15 июля сбили российскую ракету. Обломки от нее нашли. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Кременчуг. Вчера была сбита вражеская ракета. Обломки найдены. Пострадавших или разрушений нет", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Ранее
Вечером 15 июля СМИ и соцсети сообщали о ряде взрывов в городе Кременчуг.
Лунин указывал, что информации о попадании ракет в Кременчуге на вечер не было.