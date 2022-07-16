Под Белой Церковью сбили вражескую ракету

Цитата

"Вечером, 15 июля, Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету над территорией Белоцерковского района. В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в полиции.

Детали

Полицейские Киевской области провели осмотр места происшествия.

"Призываем граждан в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие!" - подчеркнули правоохранители.

Дополнение

Над Кременчугом в Полтавской области 15 июля сбили российскую ракету. Обломки от нее нашли.