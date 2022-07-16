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Под Белой Церковью сбили вражескую ракету

Под Белой Церковью сбили вражескую ракету

Киев • УНН

 • 190286 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В районе Белой Церкви в Киевской области 15 июля вечером сбили вражескую ракету, сообщает ГУНП в области, пишет УНН.

Цитата

"Вечером, 15 июля, Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету над территорией Белоцерковского района. В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в полиции.

Детали

Полицейские Киевской области провели осмотр места происшествия.

"Призываем граждан в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие!" - подчеркнули правоохранители.

Дополнение

Над Кременчугом в Полтавской области 15 июля сбили российскую ракету. Обломки от нее нашли.

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