Под Белой Церковью сбили вражескую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В районе Белой Церкви в Киевской области 15 июля вечером сбили вражескую ракету, сообщает ГУНП в области, пишет УНН.
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"Вечером, 15 июля, Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету над территорией Белоцерковского района. В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет", - сообщили в полиции.
Детали
Полицейские Киевской области провели осмотр места происшествия.
"Призываем граждан в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие!" - подчеркнули правоохранители.
Дополнение
Над Кременчугом в Полтавской области 15 июля сбили российскую ракету. Обломки от нее нашли.