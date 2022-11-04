Під Бахмутом українські військові знищили російський БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Донеччині на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці знищили черговий ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА). Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує УНН.
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"На Бахмутському напрямку прикордонники знищили безпілотник окупантів. Ворожий БПЛА здійснював розвідку та корегування вогню артилерії противника. Наші бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Коптер окупантів було збито", - йдеться у повідомленні.
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Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.