Під Бахмутом українські військові знищили російський БПЛА

Цитата

"На Бахмутському напрямку прикордонники знищили безпілотник окупантів. Ворожий БПЛА здійснював розвідку та корегування вогню артилерії противника. Наші бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Коптер окупантів було збито", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Над Україною у ніч на 4 листопада знищили 9 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.