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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Бахмутом украинские военные уничтожили российский БПЛА

Под Бахмутом украинские военные уничтожили российский БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Донецкой области на Бахмутском направлении украинские военнослужащие уничтожили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует УНН.

Цитата 

"На Бахмутском направлении пограничники уничтожили беспилотник оккупантов. Вражеский БПЛА осуществлял разведку и корректировку огня артиллерии противника. Наши бойцы открыли огонь из стрелкового оружия. Коптер оккупантов был сбит", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Над Украиной в ночь на 4 ноября уничтожили 9 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

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