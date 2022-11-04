Под Бахмутом украинские военные уничтожили российский БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Донецкой области на Бахмутском направлении украинские военнослужащие уничтожили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует УНН.
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"На Бахмутском направлении пограничники уничтожили беспилотник оккупантов. Вражеский БПЛА осуществлял разведку и корректировку огня артиллерии противника. Наши бойцы открыли огонь из стрелкового оружия. Коптер оккупантов был сбит", - говорится в сообщении.
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Над Украиной в ночь на 4 ноября уничтожили 9 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.