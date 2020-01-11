Піар в свою кишеню: або як у Філатова між новоствореними ФОПами протягом року роздерибанили близько 40 млн і планують "освоїти" ще

КИЇВ. 11 січня. УНН. Якщо вірити даним системи публічних закупівель “Прозорро”, то Дніпровська міська рада — одна з найбільш активних та щедрих, з точки зору фінансування власного піару, передає УНН.

Так, з початку 2019 року КП “Організаційно-аналітична служба” Дніпровської міської ради оголосило та успішно провело 14 тендерних закупівель рекламних і маркетингових послуг задля “висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації — в пресі”.

В середньому, тендери оголошували, навіть, частіше, ніж раз на місяць, а їх очікувана вартість коливалися від 1,2 млн грн до 4,2 млн грн. І все це — кошти місцевого бюджету.

Досить цікавим на перший погляд видався той факт, що 13 з 14 тендерів у 2019 році виграли фізичні особи підприємці. Як правило, вони одні й ті ж самі, конкурували між собою, отримуючи замовлення від міської влади фактично по черзі.

Та ще цікавішою є обставина, що утворені ці напрочуд “успішні” ФОПи були, як правило, незадовго до оголошення тендерної процедури, а подекуди, навіть, після.

Січень

Тож, перші три тендери 2019 року “на рекламу” дніпровської влади було оголошено у січні. Загальна очікувана їх вартість — понад 12,2 млн грн.

У першому — на 4 млн грн — перемагає ФОП Олейников Олексій Олегович, в той час як конкурує з ним лише ще один ФОП — Роман Білий.

На рахунку Олейникова це вже друга аналогічна тендерна перемога, але не остання. Третю “на рекламу” дніпровських чиновників він здобуде у листопаді 2019 року. Сума закупівлі складе понад 3 млн грн.

В інших тендерних процедурах вказаний ФОП не грає, бо певно вміє піарити лише Філатова і його депутатів. Та Олейников такий — не один.

Другий тендер на 4,125 млн грн отримує ФОП Салата Ольга Вікторівна, і конкурує з нею теж лише один ФОП — Ігор Костін. Надалі вже Салата буде виконувати роль “конкурентки” в наступних оголошених закупівлях дніпровської мерії. Вона, як і Олейников, закупівлями інших міськрад не цікавиться.

Третій тендер — на 4,128 млн грн — дістається вже самому Ігорю Костіну, який “обходить” пропозицію зокрема, рекламного агентства “Медія-експерт”.

Березень

Перший весняний тендер на піар дніпровська влада проводить у березні — з очікуваною вартістю 3 950 000 млн грн. Змагалися у ньому три ФОПи та одна компанія “МЕДІА ПРОДЖЕКТ”. Остання, до речі, була готова надати увесь спектр запитуваних піар-послуг всього за 3 млн грн, чим би зекономила місцевому бюджету 950 тис. грн. Однак, її пропозицію відхилили. Причина полягала у “неповному пакеті” поданих документів.

Тож далі за перемогу “боролися” тільки ФОПи, і їх цінові пропозиції практично не відрізнялися між собою:

ФОП Колосова Любов Василівна — 3 927 000,00 UAH з ПДВ,

ФОП Лук’яненко Євгенія Сергіївна — 3 939 320,00 UAH з ПДВ

І вже відомий нам — ФОП Олейников Олексій Олегович — 3 944 710,00 UAH з ПДВ

Переможцем обрали Колосову, яка у 2018 році вже вигравала два аналогічні тендери дніпровської мерії на загальну суму у понад 4 млн грн.

За адресою Колосової зареєстровано ще два ФОПи: Олександр Логвінов та Дмитро Швидкий. ФОП Колосова, до речі, була утворена 11 травня 2018 року. І це буквально за три місяці до того часу, як стартував її перший переможний тендер на суму у понад 3 млн грн (в червні 2018 року).

Змагалася Колосова того разу так само, як і в березні 2019 року, з ФОПом Лук’яненко та ще одним — Костіним Ігорем Вікторовичем (що вже перемагав у січні).

Травень

Наступний тендер на рекламу мера і депутатів м. Дніпро відбувся у травні 2019 року. Його очікувана вартість становила 3 890 000 грн. На гроші претендували: вже двічі згадана ФОП Євгенія Лук’яненко та ФОП Білий Роман Валентинович. Перемогу дістав останній, а цінова різниця його пропозиції з конкурентом склала мізерних 28 тис. грн.

Загалом, ФОП Білий Роман з кінця 2017 року освоїв 4 аналогічні тендери дніпровської мерії на загальну суму у понад 12 млн грн. Як не дивно, але змагався ФОП Білий тоді вже з добре відомими ФОПами: Костіним Ігорем, Олейниковим Олексієм та Лук’яненко Євгенією.

Червень

Йдемо далі. Тендер на піар діяльності дніпровської влади оголошений у червні 2019 року на суму майже в 4 млн грн виграє ФОП Горчаков Олексій Сергійович (остаточна сума закупівлі склала 3 843 000 грн). Конкурентом у Горчакова була “фаворитка” січневої закупівлі — ФОП Ольга Салата.

Горчаков як ФОП, до речі, “з’явився на світ” лише у квітні 2019 року. Тобто буквально за місяць встиг “напрацювати” собі і досвід, і знання — достатні для якісного піару дніпровської політичної еліти.

Липень

Знову тендер на висвітлення діяльності роботи Дніпровської міськради. Цього разу на 1,4 млн Перемагає ФОП Кулик Анжеліка Леонідівна. Конкурувала з нею вже згадана на початку ФОП Колосова. Інших учасників — не було. Ця закупівля стала першою переможною на рахунку Кулик, але не останньою. Черговий тендер з піару дніпровського мера та його оточення молода ФОП виграє вже згодом — у серпні 2019 року (понад 3,65 млн грн).

Зауважимо, що на момент своєї першої мільйонної перемоги ФОП Кулик мала всього 20 років від народження, а зареєстрована як підприємець вона була 19 липня 2019 року. Тобто — саме в день оголошення держаної закупівлі. Певно, дуже вже талановита піарниця.

Серпень

У серпні 2019 потреба Дніпровської міськради в рекламі була особливо гострою. Окрім тендеру на 3,65 млн грн, що дістався Кулик, був ще один — на 3 млн грн. У ньому перемогла ФОП Біла Тетяна Сергіївна. Їй 30 років. І це був її перший тендерний досвід, та одразу такий успішний. Свій наступний “дніпровський” аналогічний тендер Біла виграє зовсім скоро — у листопаді 2019 року. Їй сплатять за піар трохи менше півтора мільйони гривень.

Важливо, що тендер на 3 млн грн оголошували 22 серпня, а Біла Тетяна у якості ФОПу була зареєстрована лише 28 серпня. Тож, на момент участі у закупівлі молода піарниця не мала жодного дня досвіду підприємницької роботи.

Вересень-листопад

Далі “рекламні” тендери дніпровської міськради проходили і у вересні, і у жовтні (два), і у листопаді. Жовтневий, як вже писали, “забрала” Тетяна Біла (його результати були оголошені в листопаді, — ред. ). А той, що розпочали в листопаді (на понад 1 млн грн) — знову виграв Олексій Горчаков (див. історію про червень).

В цілому, за 11 місяців 2019 року “молодим та амбітним” ФОПам у мера Дніпра Бориса Філатова “наділили” держзакупівель орієнтовно на 40 млн грн. Але на цьому ніхто не зупинився. Реклама, вочевидь, для роботи чиновників річ — життєво необхідна. Або дуже прибуткова.

Грудень

В останній місяць минулого року дніпровська міська рада знову шукала піарників — оголошено було одразу три аналогічні тендери на загальну суму — 10,3 млн грн. Сумнівів у тому, що переможуть в них хтось із перелічених вище ФОПів — практично немає.

Тож, за підсумками 2019 року доведеться констатувати успішне “освоєння” близько 50 млн грн. І все — заради хорошого іміджу дніпровської владної верхівки.

Разом з тим, аналіз тендерних документів, зокрема, кількості замовлених послуг, та пошук їх “відображення” на сторінках українських ЗМІ, засвідчує, м’яко кажучи, дуже сумнівну ефективність обраних піарників.

Напевно, АМКУ, ДБР та НАБУ варто би було відреагувати на викладені факти. А від Дніпровської міськради очікуємо публікації, принаймні, актів виконаних робіт за переліченими тендерними закупівлями. Таке звернення редакції просимо вважати інформаційним запитом, адже відомості про розтрату коштів платників податків є суспільно важливими та не підлягають приховуванню.