Пиар в свой карман: или как у Филатова между новосозданными ФОПами за год роздерибанили около 40 млн и планируют "освоить" еще

КИЕВ. 11 января. УНН. Если верить данным системы публичных закупок "Прозорро", то Днепровская городской совет - один из самых активных и щедрых, с точки зрения финансирования собственного пиара, передает УНН.

Так, с начала 2019 КП "Организационно-аналитическая служба" Днепровской городского совета объявило и успешно провело 14 тендерных закупок рекламных и маркетинговых услуг для "освещения деятельности Днепровской городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации - в печати".

В среднем, тендеры объявляли даже чаще, чем раз в месяц, а их ожидаемая стоимость колебались от 1200000 млн грн до 4200000 млн грн. И все это - средства местного бюджета.

Достаточно интересным на первый взгляд показался тот факт, что 13 из 14 тендеров в 2019 году выиграли физические лица предприниматели. Как правило, они одни и те же, конкурировали между собой, получая государственные заказы фактически по очереди. И еще интереснее то обстоятельство, что образованные эти удивительно "успешные" ФОПы были, как правило, незадолго до объявления тендерной процедуры, а иногда даже после.

январь

Поэтому, первые три тендера 2019 "на рекламу" днепровской власти было объявлено в январе. Общая ожидаемая их стоимость - более 12 2 млн грн.

В первом - на 4 млн грн - побеждает ЧП Олейников Алексей Олегович , в то время как конкурирует с ним лишь еще один ФОТ - Роман Белый.

На счету Олейникова это уже вторая аналогичная тендерная победа, но не последняя. Третью "на рекламу" днепровских чиновников он получит в ноябре 2019 года. Сумма закупки составит более 3 млн. Грн.

В других тендерных процедурах указанный ФЛП не играет, потому что вероятно умеет пиарить только Филатова и его депутатов. И Олейников такой - не один.

Второй тендер на 4, 125 млн грн получает ФЛП Салата Ольга Викторовна, и конкурирует с ней тоже только один ФЛП - Игорь Костин. В дальнейшем уже Салата будет выполнять роль «конкурентки» в следующих объявленных закупках днепровской мэрии. Она, как и Олейников, закупками других горсоветов не интересуется.

Третий тендер - на 4128000 грн - достается уже самому Игорю Костину, который «обходит» предложение частности, рекламного агентства «Медиа-эксперт».

март

Первый весенний тендер на пиар днепровская власти проводят в марте - с ожидаемой стоимостью 3950000 млн грн. Соревновались в нем три ФОПы и одна компания "Медиа Проджект". Последняя, кстати, была готова предоставить весь спектр востребованных пиар-услуг всего за 3 млн грн, чем бы сэкономила местному бюджету 950 тыс. Грн. Однако, ее предложение отклонили. Причина заключалась в «неполном пакете» представленных документов.

Поэтому дальше победу "боролись" только ФОПы, и их ценовые предложения практически не отличались между собой:

ЧП Колосова Любовь Васильевна - 3927 000,00 UAH с НДС,

ФЛП Лукьяненко Евгения Сергеевна - 3939 320,00 UAH с НДС

И уже известный нам - СПД Олейников Алексей Олегович - 3944 710,00 UAH с НДС

Победителем выбрали Колосову, которая в 2018 году уже выигрывала два аналогичных тендеры днепровской мэрии на общую сумму свыше 4 млн грн.

По адресу Колосовой зарегистрировано еще два ФОПы Александр Логвинов и Дмитрий Швыдкой. ЧП Колосова, кстати, была образована 11 мая 2018. И это буквально за три месяца до того времени, как стартовал ее первый победный тендер на сумму свыше 3 млн грн (в июне 2018).

Соревновалась Колосова тот раз так же, как и в марте 2019 года, с ФОПом Лукьяненко и еще одним - Костиным Игорем Викторовичем (уже побеждал в январе).

май

Следующий тендер на рекламу мэра и депутатов г.. Днепр состоялся в мае 2019 года. Его ожидаемая стоимость составляла 3890000 грн. На деньги претендовали: уже дважды упомянута ФЛП Евгения Лукьяненко и ФЛП Белый Роман Валентинович. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-21-000364-c Победу получил последний, а ценовая разница его предложения с конкурентом составила мизерных 28 тыс. грн.

В общем, ООО Белый Роман с конца 2017 освоил 4 аналогичные тендеры днепровской мэрии на общую сумму свыше 12 млн грн. Как ни странно, но боролся ФЛП Белый тогда уже с хорошо известными ФОПами: Костиным Игорем, Олейниковым Алексеем и Лукьяненко Евгенией.

июнь

Идем дальше. Тендер на пиар деятельности днепровской власти объявлен в июне 2019 на сумму почти в 4 млн грн выигрывает ФЛП Горчаков Алексей Сергеевич (окончательная сумма закупки составила 3843000 грн). Конкурентом в Горчакова была "фаворитка" январской закупки - ООО Ольга Салата.

Горчаков как ФЛП, кстати, "появился на свет" только в апреле 2019 года. То есть буквально за месяц успел "наработать" себе и опыт, и знания - достаточны для качественного пиара днепровской политической элиты.

июль

Опять тендер на освещение деятельности работы Днепровской горсовета. На этот раз на 1400000 Побеждает ЧП Кулик Анжелика Леонидовна. Конкурировала с ней уже упомянутая в начале ФЛП Колосова. Других участников - не было. Эта закупка стала первой победной на счету Кулик, но не последней. Очередной тендер по пиару днепровского мэра и его окружения молодая ФЛП выигрывает уже потом - в августе 2019 (более 3650000 грн).

Заметим, что на момент своей первой миллионной победы ФЛП Кулик имела всего 20 лет от роду, а зарегистрировано как предприниматель она была 19 июля 2019. То есть - именно в день объявления государственной закупки. Вероятно, очень уж талантливая пиарщица.

август

В августе 2019 потребность Днепровской горсовета в рекламе была особенно острой. Кроме тендера на 3650000 грн, доставшийся Кулик, был еще один - на 3 млн грн. В нем победила ЧП Белая Татьяна Сергеевна. Ей 30 лет. И это был ее первый тендерный опыт, и сразу такой успешный. Свой следующий "Днепровский" аналогичный тендер Белая выигрывает совсем скоро - в ноябре 2019 года. Ей оплатят пиар чуть менее полутора миллиона гривен.

Важно, что тендер на 3 млн грн объявляли 22 августа, а Белая Татьяна в качестве ФОПу была зарегистрирована только 28 августа. Поэтому на момент участия в закупке молодая пиарщица не было ни одного дня опыта предпринимательской деятельности.

Сентябрь-ноябрь

Далее "рекламные" тендеры днепровской горсовета проходили и в сентябре, и в октябре (два), и в ноябре. Октябрьский, как уже писали, «забрала» Татьяна Белая (его результаты были объявлены в ноябре, - ред.). А то, что начали в ноябре (более чем 1 млн грн) - снова выиграл Алексей Горчаков (см. Историю о июнь).

В целом, за 11 месяцев 2019 "молодым и амбициозным" ФОПам у мэра Днепра Бориса Филатова "наделили" госзакупок ориентировочно на 40 млн грн. Но на этом никто не остановился. Реклама, очевидно, для работы чиновников вещь - жизненно необходима. Или очень прибыльное.

Декабрь

В последний месяц прошлого года днепровская городской совет снова искала пиарщиков - объявлено было сразу три аналогичные тендеры на общую сумму - 10300000 грн. Сомнений в том, что победят в них кто-то из вышеперечисленных ФЛП - практически нет.

Поэтому, по итогам 2019 придется констатировать успешное "освоения" около 50 млн грн. И все - ради хорошего имиджа днепровской властной верхушки.

Вместе с тем, анализ тендерных документов, в частности, количества заказанных услуг и поиск их "отражения" на страницах украинских СМИ, свидетельствует, мягко говоря, очень сомнительную эффективность избранных пиарщиков.

Наверное, АМКУ, ГБР и НАБУ стоило бы отреагировать на изложенные факты. А от Днепровской горсовета ожидаем публикации, по крайней мере, актов выполненных работ по перечисленным тендерными закупками. Такое обращение редакции просим считать информационным запросом, ведь сведения о растрате средств налогоплательщиков общественно важными и не подлежат сокрытию.