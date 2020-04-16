ПФУ: за графіком вже профінансовано пенсій на 24,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У квітні на пенсії в Україні уже спрямовано 24,6 млрд грн, згідно з графіком. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ, передає УНН.
"16 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 24,6 мільярда гривень", - вказали у Пенсійному фонді.
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський заявив, що на індексацію пенсій та допомогу літнім людям передбачено 30 млрд грн.