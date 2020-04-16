ПФУ: по графику уже профинансировано пенсий на 24,6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В апреле на пенсии в Украине уже направлено 24,6 млрд грн, согласно графику. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ, передает УНН.
"16 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 24,6 миллиарда гривен", - указали в Пенсионном фонде.
Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что на индексацию пенсий и помощь пожилым людям предусмотрено 30 млрд грн.