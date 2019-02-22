ПФК "Львів" підписав шістнадцятого бразильця в команду

Лінію атаки ПФК “Львів” посилив бразильцями Кауе да Сілвою та Пернамбуко. Перший виступатиме на правах оренди, а 20-річний Пернамбуко уклав угоду із “синьо-золотими левами” строком на п’ять років.

Кауе да Сілва обрав 7 номер, а на зборах з командою забив три голи у Туреччині.

Пернамбуко заявлений до змагань у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги під 11-м номером.

Зауважимо, що в ростері “Львову” знаходяться вже 16 бразильців.