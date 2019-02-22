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ПФК "Львів" підписав шістнадцятого бразильця в команду

Київ • УНН

 • 9432 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Клуб УПЛ “Львів” продовжив комплектування команди черговими двома бразильськими легіонерами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Лінію атаки ПФК “Львів” посилив бразильцями Кауе да Сілвою та Пернамбуко. Перший виступатиме на правах оренди, а 20-річний Пернамбуко уклав угоду із “синьо-золотими левами” строком на п’ять років.

Кауе да Сілва обрав 7 номер, а на зборах з командою забив три голи у Туреччині.

Пернамбуко заявлений до змагань у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги під 11-м номером.

Зауважимо, що в ростері “Львову” знаходяться вже 16 бразильців.

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