ПФК "Львів" підписав шістнадцятого бразильця в команду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Клуб УПЛ “Львів” продовжив комплектування команди черговими двома бразильськими легіонерами, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Лінію атаки ПФК “Львів” посилив бразильцями Кауе да Сілвою та Пернамбуко. Перший виступатиме на правах оренди, а 20-річний Пернамбуко уклав угоду із “синьо-золотими левами” строком на п’ять років.
Кауе да Сілва обрав 7 номер, а на зборах з командою забив три голи у Туреччині.
Пернамбуко заявлений до змагань у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги під 11-м номером.
Зауважимо, що в ростері “Львову” знаходяться вже 16 бразильців.