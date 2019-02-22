ПФК "Львов" подписал шестнадцатого бразильца в команду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Клуб УПЛ “Львов” продолжил комплектование команды очередными двумя бразильскими легионерами, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Линию атаки ПФК “Львов” усилил бразильцами Кауе да Силвой и Пернамбуко. Первый будет выступать на правах аренды, а 20-летний Пернамбуко заключил соглашение с “сине-золотыми львами” сроком на пять лет.
Кауе да Силва выбрал 7 номер, а на сборах с командой забил три гола в Турции.
Пернамбуко заявленный к соревнованиям в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги под 11-м номером.
Заметим, что в ростере “Львова” находятся уже 16 бразильцев.