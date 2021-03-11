Pfizer доставить в ЄС ще 4 млн доз вакцини у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Європейська комісія досягла домовленості з BioNTech-Pfizer про поставку ще чотирьох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для держав-членів протягом наступних двох тижнів. Про це пише УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.
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“Для боротьби з агресивними варіантами вірусу та покращення ситуації у гарячих точках необхідні швидкі та рішучі дії. Я рада оголосити сьогодні про угоду з BioNTech-Pfizer, яка запропонує державам-членам надати загалом чотири мільйони доз вакцин до кінця березня, які будуть поставлені на додаток до запланованих поставок доз. Це допоможе державам-членам у їхніх зусиллях тримати розповсюдження нових варіантів під контролем. Завдяки цільовому використанню там, де вони найбільше потрібні, зокрема у прикордонних регіонах, ці дози також допоможуть забезпечити або відновити вільний рух товарів та людей. Вони є ключовими для функціонування систем охорони здоров’я та єдиного ринку”, - сказала голова Комісії Урсула фон дер Лейен.
Деталі
Незважаючи на нинішнє скорочення кількості смертей в ЄС через вакцинацію людей похилого віку та найбільш вразливих людей, Комісія занепокоєна розвитком серії гарячих точок COVID-19 по всьому ЄС.
Це спричинено, зокрема, поширенням нових варіантів, які є більш заразними. Вакцина BioNTech-Pfizer показала свою високу ефективність проти всіх відомих на сьогодні варіантів вірусу COVID-19.
Загалом чотири мільйони доз будуть надані для придбання державам-членам пропорційно їх населенню. Всі ці дози будуть доставлені до кінця березня.
Ці дози посідають перше місце в графіку поставок, який зараз узгоджується між державами-членами та BioNTech-Pfizer.
Нагадаємо
Швейцарія очікує 1 мільйон доз вакцини проти COVID від Moderna, Pfizer у березні. Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн очікує, що з квітня ЄС буде щомісяця отримувати близько 100 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників.