Pfizer доставит в ЕС еще 4 млн доз вакцины в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Европейская комиссия достигла договоренности с BioNTech-Pfizer о поставке еще четырех миллионов доз вакцин против COVID-19 для государств-членов в течение следующих двух недель. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
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“Для борьбы с агрессивными вариантами вируса и улучшением ситуации в горячих точках необходимы быстрые и решительные действия. Я рада объявить сегодня о соглашении с BioNTech-Pfizer, которая предложит государствам-членам предоставить всего четыре миллиона доз вакцин до конца марта, которые будут поставлены в дополнение к запланированным поставкам доз. Это поможет государствам-членам в их усилиях держать распространения новых вариантов под контролем. Благодаря целевому использованию там, где они больше всего нужны, в частности в приграничных регионах, эти дозы также помогут обеспечить или восстановить свободное движение товаров и людей. Они являются ключевыми для функционирования систем здравоохранения и единого рынка”, - сказала председатель Комиссии Урсула фон дер Лейен.
Детали
Несмотря на нынешнее сокращение количества смертей в ЕС через вакцинацию пожилых людей и наиболее уязвимых людей, Комиссия обеспокоена развитием серии горячих точек COVID-19 по всему ЕС.
Это вызвано, в частности, распространением новых вариантов, которые являются более заразными. Вакцина BioNTech-Pfizer показала свою высокую эффективность против всех известных на сегодня вариантов вируса COVID-19.
В общем четыре миллиона доз будут предоставлены для приобретения государствам-членам пропорционально их населению. Все эти дозы будут доставлены до конца марта.
Эти дозы занимают первое место в графике поставок, который сейчас согласовывается между государствами-членами и BioNTech-Pfizer.
Напомним
Швейцария ожидает 1 млн доз вакцины против COVID от Moderna, Pfizer в марте. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен ожидает, что с апреля ЕС будет ежемесячно получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей.