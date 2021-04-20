Pfizer чи AstraZeneca: результати першого порівняльного дослідження імунітету після щеплення

Деталі

Дослідження в Бірмінгемі, в якому взяли участь 165 людей у віці 80-99 років, є першим, яке на сьогодні безпосередньо порівняло реакції антитіл до двох вакцин, що застосовуються у Великій Британії. Усі учасники жили незалежно, і їх кров тестували через п’ять-шість тижнів після першої вакцини, щоб визначити, як реагували захисні сили їх організму.

Дослідники виявили специфічні до білка коронавірусу антитіла, наявні у 93% людей після вакцини Pfizer та у 87% людей після вакцини AstraZeneca.

Іншу частину імунної відповіді організму — виявлену в Т-клітинах — спостерігали у меншої кількості людей після обох вакцин, але вона була втричі сильнішою після щеплення AstraZeneca, ніж після Pfizer.

Вчені кажуть, що поки не ясно, що означають реакції Т-клітин для захисту від Covid-19 у довгостроковій перспективі. Вважається, що Т-клітини можуть допомогти захистити від важкої інфекції або від різних варіантів вірусу.

"Висновки подають надію, оскільки багато країн, включаючи Велику Британію, вирішили відкласти введення других доз", - розповів автор дослідження та головний дослідник Британського консорціуму з імунології коронавірусу (UK-CIC) і професор гематології в Бірмінгемському університеті професор Пол Мосс.

Дослідження також виявило величезну відповідь антитіл у людей, які вже перенесли коронавірусну інфекцію під час вакцинації — у 600 разів вище, ніж у інших людей.

Доповнення

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX - 117 тис. доз. За інформацією МОЗ, вакцину Pfizer отримають виключно мешканці будинків для людей похилого віку, персонал цих будинків, а також рятувальники та прикордонники.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

У цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.