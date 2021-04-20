Pfizer или AstraZeneca: результаты первого сравнительного исследования иммунитета после прививки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Новое исследование среди людей старше 80 лет показало, что количество антител (ответ гуморального иммунитета) после прививки Pfizer и AstraZeneca примерно одинаково. Но Т-клеточная память иммунитета существенно отличается, пишет BBC, передает УНН.
Детали
Исследование в Бирмингеме, в котором приняли участие 165 человек в возрасте 80-99 лет, является первым, которое сегодня непосредственно сравнило реакции антител к двум вакцинам, применяемым в Великобритании. Все участники жили независимо, и их кровь тестировали через пять-шесть недель после первой вакцины, чтобы определить, как реагировали защитные силы их организма.
Исследователи обнаружили специфические к белку коронавируса антитела, имеющиеся у 93% людей после вакцины Pfizer и у 87% людей после вакцины AstraZeneca.
Остальную часть иммунного ответа организма - обнаруженную в Т-клетках - наблюдали у меньшего количестве людей после обоих вакцин, но она была в три раза сильнее после прививки AstraZeneca, чем после Pfizer.
Ученые говорят, что пока не ясно, что означают реакции Т-клеток для защиты от Covid-19 в долгосрочной перспективе. Считается, что Т-клетки могут помочь защитить от тяжелой инфекции или от различных вариантов вируса.
"Выводы позволяют надеяться, поскольку многие страны, включая Великобританию, решили отложить введение вторых доз", - рассказал автор исследования и главный исследователь Британского консорциума по иммунологии коронавируса (UK-CIC) и профессор гематологии в Бирмингемском университете профессор Пол Мосс.
Исследование также выявило огромный ответ антител у людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию во время вакцинации - в 600 раз выше, чем у других людей.
Дополнение
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. Доз.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. По информации Минздрава, вакцину Pfizer получат исключительно жители домов престарелых, персонал этих домов, а также спасатели и пограничники.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.