Певні особи змушують військових підлаштовуватися під бажання бізнес-групи: Резніков розповів, що у квітні ЗСУ мало не залишилися без харчування

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«Моє головне завдання - забезпечити гарантоване якісне харчування наших воїнів. Ідеться про сотні тисяч осіб, які змінюють місця дислокації і, за рішенням командування, швидко концентруються у визначених районах, або переміщуються туди, де треба. Це реалії війни. Нам потрібен запас міцності, щоб гнучко реагувати на ці потреби. Інакше будуть зриви. Тому ми виставляємо постачальникам чіткі вимоги», - пояснив міністр.

Резніков зауважив, що є ті, хто цього не розуміють.

«Є низка осіб, для яких мета - не забезпечити армію, а змусити військових під час активної фази бойових дій підлаштуватися під побажання певної групи бізнесу. Я не знаю, у чому причина, але тут очевидна проблема з пріоритетами. Ця бездумна активність вже наносить шкоду. Ми були за крок від того, щоб ЗСУ у квітні залишилися взагалі без харчування. Уряду довелося рятувати ситуацію і продовжувати діючі угоди, приймати з цього приводу окреме рішення. Ті ж особи фактично вимагають повернути у ЗСУ радянську систему харчування. Щоб не було ні якості, ні різноманіття. І знову - лише заради того, щоб певна група компаній могла комфортно заробляти», - наголосив міністр.

Міноборони вимагає гарантії постачання, якість і дотримання раціону – це, за словами Резнікова, основні вимоги.

«Але ці вимоги чомусь називають «завищеними» чи «неадекватними». Міноборони готове купувати через Prozoro, публікувати ціни. Як тільки буде створено відповідний майданчик, ми це зробимо. Але я точно не дозволю зруйнувати систему безперебійної організації харчування наших захисників і захисниць, яка витримала навантаження воєнного часу. Якщо хтось не контролює свої політичні амбіції чи дав комусь обіцянки, які не може виконати, - це не причина позбавляти армію продовольства, тим більше - у такий відповідальний момент», - наголосив міністр.

Раніше

23 січня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Міністерство оборони восени розпочало аудит системи харчування в армії.

Олексій Резніков оприлюднив пропозицію про створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки закупівель харчування для військових. Окрім того, він погодився з тим, що хоча б частина закупівлень мають відбуватися через Prozoro, а відкриття їх має відбуватися з урахування військового часу.

На харчування для військових у 2023 році спрямовані десятки мільярдів гривень, а добовий раціон кожного бійця становить 145,8 грн.

У лютому Міноборони розкрило нові контракти з постачальниками раціонів для військових.