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Определенные лица заставляют военных подстраиваться под желания бизнес-группы: Резников рассказал, что в апреле ВСУ чуть не остались без питания

Определенные лица заставляют военных подстраиваться под желания бизнес-группы: Резников рассказал, что в апреле ВСУ чуть не остались без питания

Киев • УНН

 • 1015263 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство обороны готово проводить закупки питания для военных через Prozoro и публиковать цены. Главное – обеспечить гарантированное качественное питание, а не заставлять военных подстраиваться под пожелания определенной группы бизнеса. Такое мнение в комментарии УНН высказал министр обороны Алексей Резников.

Цитата

«Моя главная задача - обеспечить гарантированное качественное питание наших воинов. Речь идет о сотнях тысяч человек, которые меняют места дислокации и, по решению командования, быстро концентрируются в определенных районах, или перемещаются туда, где надо. Это реалии войны. Нам нужен запас прочности, чтобы гибко реагировать на эти потребности. Иначе будут срывы. Поэтому мы выставляем поставщикам четкие требования», - пояснил министр.

Резников заметил, что есть те, кто этого не понимает.

«Есть ряд лиц, для которых цель - не обеспечить армию, а заставить военных во время активной фазы боевых действий подстроиться под пожелания определенной группы бизнеса. Я не знаю, в чем причина, но здесь очевидна проблема с приоритетами. Эта бездумная активность уже наносит вред. Мы были в шаге от того, чтобы ВСУ в апреле остались вообще без питания. Правительству пришлось спасать ситуацию и продлевать действующие соглашения, принимать по этому поводу отдельное решение. Те же лица фактически требуют вернуть в ВСУ советскую систему питания. Чтобы не было ни качества, ни разнообразия. И снова - только ради того, чтобы определенная группа компаний могла комфортно зарабатывать», - подчеркнул министр.

Минобороны требует гарантии поставки, качество и соблюдение рациона – это, по словам Резникова, основные требования.

«Но эти требования почему-то называют «завышенными» или «неадекватными». Минобороны готово покупать через Prozoro, публиковать цены. Как только будет создана соответствующая площадка, мы это сделаем. Но я точно не позволю разрушить систему бесперебойной организации питания наших защитников и защитниц, которая выдержала нагрузки военного времени. Если кто-то не контролирует свои политические амбиции или дал кому-то обещания, которые не может выполнить, - это не причина лишать армию продовольствия, тем более - в такой ответственный момент», - подчеркнул министр.

Ранее

23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовало руководство Минобороны.

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупках продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в заведениях торговли.

Министерство обороны осенью начало аудит системы питания в армии.

Алексей Резников обнародовал предложение о создании Временной следственной комиссии для проверки закупок питания для военных. Кроме того, он согласился с тем, что хотя бы часть закупок должны проходить через Prozoro, а открытие их должно происходить с учетом военного времени.

На питание для военных в 2023 году направлены десятки миллиардов гривен, а суточный рацион каждого бойца составляет 145,8 грн.

В феврале Минобороны раскрыло новые контракты с поставщиками рационов для военных.

Украинские Национальные Новости

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