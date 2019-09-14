Петряк порівняв угорський футбольний чемпіонат з українським
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Український півзахисник Іван Петряк з ФК "МОЛ Фехервар" поділився думкою з приводу рівнів чемпіонату Угорщини, де він зараз виступає, із українською Прем'єр-лігою, повідомляє УНН з посиланням на сайт угорської команди.
За словами українця, який має в активі 5 ігор за національну збірну України, чемпіонат Угорщини більш непередбачуваний та більш збалансований за український.
"Динамо" і "Шахтар" постійно виграють чемпіонати, інші клуби відстають на 15-20 очок. Угорська першість сприймається на контрасті, адже вона більш збалансована, і це мені дуже подобається. Тут будь-яка команда може перемогти будь-яку іншу. Таке важко уявити в Україні", - зізнався Петряк.
Зауважимо, що Петряк, який свого часу захищав кольори "Зорі" (108 ігор) та "Шахтаря" (17), цього сезону за угорську команду відіграв вже у 9 баталіях і забив одного разу при 3 асистах.