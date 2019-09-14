Петряк сравнил венгерский футбольный чемпионат с украинским

По словам украинского, который имеет в активе 5 игр за национальную сборную Украины, чемпионат Венгрии более непредсказуем и более сбалансированный украинского.

"Динамо" и "Шахтер" постоянно выигрывают чемпионаты, другие клубы отстают на 15-20 очков. Венгерская первенство воспринимается на контрасте, ведь она более сбалансирована, и это мне очень нравится. Здесь любая команда может победить любую другую. С трудом в Украине ", - признался Петряк.

Заметим, что Петряк, в свое время защищал цвета "Зари" (108 игр) и "Шахтера" (17), в этом сезоне венгерского команду сыграл уже в 9 баталиях и забил однажды при 3 ассист.