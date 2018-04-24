Петро Порошенко: Патріарх Помісної Православної Церкви буде обиратися в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко наголошує, що справа українців обирати свого Патріарха. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Держава не буде визначати, хто буде Патріархом нової церкви, бо це не державна справа. Не буде ніякого „указуючого перста“ — підтримайте цього, або не підтримайте цього”, — сказав Глава держави під час участі у програмі “Свобода слова”.
“Якщо ми не сприймаємо, щоб затверджували українського керівника церкви — церковного ієрарха в Москві. Це також є чіткою домовленістю зі Вселенським Патріархом, що Патріарх Української Церкви буде обиратися в Україні”, — підкреслив Глава держави.
Він зазначив, що “функцію і роль Матері-Церкви буде виконувати Константинопольський Патріархат” та наголосив, що це важливо з точки зору історичної справедливості.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що українці дуже відповідальна нація, яка не дасть себе дискредитувати.