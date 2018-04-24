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Петр Порошенко: Патриарх Поместной Православной Церкви будет избираться в Украине

Киев • УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко заявляет, что дело украинцев выбирать своего Патриарха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Петр Порошенко: Патриарх Поместной Православной Церкви будет избираться в Украине

“Государство не будет определять, кто будет Патриархом новой церкви, потому что это не государственное дело. Не будет никакого „указывающего перста“ — поддержите, или не поддержите этого”, — сказал Глава государства во время участия в программе “Свобода слова”.

“Если мы не воспринимаем, чтобы утверждали украинского руководителя церкви — церковного иерарха в Москве. Это также является четкой договоренности со Вселенским Патриархом, что Патриарх Украинской Церкви будет избираться в Украине”, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что “функцию и роль Матери-Церкви будет выполнять Константинопольский Патриархат” и отметил, что это важно с точки зрения исторической справедливости.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы очень ответственная нация, которая не даст себя дискредитировать.

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