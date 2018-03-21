Петренко: Міністерство юстиції стягнуло з російського "Газпрому" 100 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами Петренка, відповідно до рішення українського суду корпорація визнана винною у зловживаннях на українському енергоринку, і на неї накладений штраф у розмірі 6 мільярдів доларів. “Ми вже стягнули частину коштів — усе, що було у „Газпрому“ на території України, було описано, арештовано і стягнено до державного бюджету. Це понад 100 мільйонів гривень”, — зазначив очільник українського Мін'юст.
Петренко також наголосив, що домагатиметься виконання рішення суду і в інших країнах, з якими у Києва “є відповідні договори”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Нафтогаз” подякував сенаторам США за протидію будівництву “Північного потоку — 2”
Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, який 28 лютого зобов’язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту, міністр юстиції зауважив, що наразі “Нафтогаз України” вживає відповідні заходи щодо запуску процесу стягнення цих коштів.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги українського “Нафтогазу” за позовом до російського “Газпрому”. “Нафтогаз” домігся компенсації від “Газпрому” на сумі 4,63 млрд дол. “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. а твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”. За заборгованість будуть нараховувати відсотки — 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З “Газпрому” стягнуто 80 млн грн штрафу за порушення антимонопольних законів — АМКУ
Заступник голови правління газовидобувної і газорозподільної російської компанії Олександр Медведєв заявив, що “Газпром” після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь ініціює розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК “Нафтогаз України”.
Протягом п’яти днів вже набігла сума пені у розмірі 2,5 млн дол. для ПАТ “Газпром” перед НАК “Нафтогаз України” через невиплату за рішенням арбітражу українській компанії 2,56 млрд дол. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.