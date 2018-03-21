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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Петренко: Министерство юстиции взыскало с российского "Газпрома" 100 млн гривен

Петренко: Министерство юстиции взыскало с российского "Газпрома" 100 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 19745 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что центральный орган исполнительной власти взыскал с российского газового монополиста “Газпром” 100 млн гривен в пользу государственного бюджета, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Петренко, согласно решению украинского суда корпорация признана виновной в злоупотреблениях на украинском энергорынке, и на неё наложен штраф в размере 6 млрд долларов. “Мы уже сняли часть средств — все, что было у „Газпрома“ на территории Украины, было описано, арестованы и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 млн гривен”, — отметил глава украинского Минюст.

Петренко также отметил, что будет добиваться выполнения решения суда и в других странах, с которыми у Киева “есть соответствующие договоры”.

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Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал Газпром доплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, министр юстиции отметил, что сейчас “Нафтогаз Украины” принимает соответствующие меры по запуску процесса взыскания этих средств.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского “Нафтогаза” по иску к российскому “Газпрому”. “Нафтогаз” добился компенсации от “Газпрома” на сумму 4,63 млрд долл. “За недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. Согласно утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”. За задолженность будут начислять проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.

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Заместитель председателя правления газодобывающей и газораспределительной российской компании Александр Медведев заявил, что “Газпром” после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”.

В течение пяти дней уже набежала сумма пени в размере 2,5 млн долл. для ОАО “Газпром” перед НАК “Нафтогаз Украины” из-за невыплаты по решению арбитража украинской компании 2,56 млрд долл. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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