Петрашко впевнений у рості ВВП на 4,6% у 2021 році: це консенсус-прогноз по ринку

“Ми бачимо прогноз на 2021 рік — 4,6%. Були деякі критики, які кажуть - це зависокий прогноз, чи занизький. Ми в Міністерстві економіки оперуємо цифрами, ми бачимо стабілізацію і відновлення економічної діяльності в четвертому кварталі, і 4,6% - це не тільки наш прогноз, це консенсус-прогноз по ринку. МВФ прогнозує ріст ВВП України в наступному році — 3,4%, НБУ станом на жовтень — 4,2%”, — сказав Петрашко.

Він додав, що 4,6% можна буде досягти при тій політиці, яку веде уряд, і при збереженні стимуляційних програм.

“Ми не є обособлені в світовому розподілі виробництва, ми працюємо з ЄС, тому для нас важливо, як розвиваються країни-сусіди. 27 країн ЄС в наступному році планують зростання загального ВВП на 5%, в цьому році падіння на 7,6% по всіх країнах... Ми рухаємося в тенденції з нашими партнерами, хоча ми розуміємо, що обсяг тих фінансових ресурсів, які є в Європейському Союзі, і доступ до стимуляційних пакетів, які були запропоновані в цих країнах, ми цього не можемо собі дозволити. Але навіть у таких обмежених умовах ми досягли порівняно кращих результатів за більшість країн-сусідів”, — додав Петрашко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%.