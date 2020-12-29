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Петрашко впевнений у рості ВВП на 4,6% у 2021 році: це консенсус-прогноз по ринку

Київ • УНН

 • 14886 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство економіки бачить стабілізацію і відновлення економічної діяльності, тому прогноз щодо зростання ВВП на 4,6% у 2021 році вважає реальним. Про це заявив на пресконференції міністр економіки Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

Петрашко впевнений у рості ВВП на 4,6% у 2021 році: це консенсус-прогноз по ринку

“Ми бачимо прогноз на 2021 рік — 4,6%. Були деякі критики, які кажуть - це зависокий прогноз, чи занизький. Ми в Міністерстві економіки оперуємо цифрами, ми бачимо стабілізацію і відновлення економічної діяльності в четвертому кварталі, і 4,6% - це не тільки наш прогноз, це консенсус-прогноз по ринку. МВФ прогнозує ріст ВВП України в наступному році — 3,4%, НБУ станом на жовтень — 4,2%”, — сказав Петрашко.

Він додав, що 4,6% можна буде досягти при тій політиці, яку веде уряд, і при збереженні стимуляційних програм.

“Ми не є обособлені в світовому розподілі виробництва, ми працюємо з ЄС, тому для нас важливо, як розвиваються країни-сусіди. 27 країн ЄС в наступному році планують зростання загального ВВП на 5%, в цьому році падіння на 7,6% по всіх країнах... Ми рухаємося в тенденції з нашими партнерами, хоча ми розуміємо, що обсяг тих фінансових ресурсів, які є в Європейському Союзі, і доступ до стимуляційних пакетів, які були запропоновані в цих країнах, ми цього не можемо собі дозволити. Але навіть у таких обмежених умовах ми досягли порівняно кращих результатів за більшість країн-сусідів”, — додав Петрашко.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2021-й ми заходимо із прогнозами про зростання економіки на майже 5%.

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