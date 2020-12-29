Петрашко уверен в росте ВВП на 4,6% в 2021 году: это консенсус-прогноз по рынку

"Мы видим прогноз на 2021 год - 4,6%. Были некоторые критики, которые говорят - это слишком высокий прогноз, слишком низкий. Мы в Министерстве экономики оперируем цифрами, мы видим стабилизацию и восстановление экономической деятельности в четвертом квартале, и 4,6% - это не только наш прогноз, это консенсус-прогноз по рынку. МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году - 3,4%, НБУ по состоянию на октябрь - 4,2%", - сказал Петрашко.

Он добавил, что 4,6% роста можно будет достичь при той политике, которую ведет правительство, и при сохранении стимулирующих программ.

"Мы не обособлены в мировом распределении производства, мы работаем с ЕС, поэтому для нас важно, как развиваются страны-соседи. 27 стран ЕС в следующем году планируют рост общего ВВП на 5%, в этом году падение на 7,6% по всем странам... Мы движемся в тенденции с нашими партнерами, хотя мы понимаем, что объем тех финансовых ресурсов, которые есть в Европейском Союзе, и доступ к стимулирующим пакетам, которые были предложены в этих странах, мы этого не можем себе позволить. Но даже в таких ограниченных условиях мы достигли сравнительно лучших результатов большинства стран-соседей", - добавил Петрашко.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти на 5%.