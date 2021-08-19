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Петраков вніс зміни до розширеного складу збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Призначений виконувачем обов’язків головного тренера національної команди України Олександр Петраков вніс корективи до складу розширеного складу "жовто-блакитних" перед вересневими поєдинками, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Деталі

Спочатку Петраков прийняв рішення перевести з резервного до основного складу учасників вересневого збору двох виконавців — захисника Тараса Качарабу з чеської “Славії” та нападника донецького “Шахтаря” Данила Сікана. Згодом коуч із резервного списку до числа викликаних на вересневий збір гравців півзахисника угорського “Фехервару” Євгена Макаренка.

Водночас до переліку резервістів Петраков додав Сергія Булецу, який зараз виступає в луганській “Зорі”.

Зауважимо, що збір національної команди розпочнеться 29 серпня в Києві.

Доповнення

У майбутніх відбіркових поєдинках українці змагатимуться проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві), а також товариському — проти Чехії (8 вересня у Пльзені).

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